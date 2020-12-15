تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مبحوث عنه محل أمر بالقبض.

وأفاد بيان ذات الهيئة تحوز "الخبر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار البحث عن الأشخاص محل أوامر قضائية، تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مبحوث عنه محل أمر بالقبض، يبلغ من العمر 39 سنة، مبحوث عنه في قضية " إصدار شيك بدون رصيد " بعد تحويل الشخص المشتبه فيه إلى مقر الأمن واستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم الموقوف بموجبه أمام العدالة".