طمأن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي جماهير فريقه خاصة ومتابعي المنتخب الوطني عموما بشأن الإصابة التي تعرض لها في آخر مواجهة لناديه أمام بارما بملعب" السان سيرو".

وغرد بن ناصر عبر صفحته الرسمية على تويتر :" شكرا لكم جميعًا على تقديم رسائل الدعم بعد إصابتي.. إلى العمل كي أعود أقوى".

وقالت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن بن ناصر بحاجة إلى راحة لمدة 10 أيام وإعادة الفحوصات مرة أخرى ما يعني أن موسم 2020 قد انتهى للاعب."