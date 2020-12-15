أشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة، وتنصيب جادي عبد الكريم المدير العام الجديد مديرا عاما للمدرسة.

وكشف وزير العدل من خلال هذه المناسبة، أنه يجب توسيع فترة التكوين المتواصل، مضيفا، أنه يجب أن نولي أهمية للتكوين في مسار القضاء وعلى القضاة الذين يدرسون كل التخصصات

وأشار زغماتي، إلى أن الملفات الكبيرة التي عالجتها المحاكم في الآونة الأخير كشفت الضغط الكبير الذي كان يعاني منه القضاة وذلك نظرا لنقص التكوين والتخصص.

وقال وزير العدل، إن منظومة تكوين القضاة تحتاج للإصلاحات المتعددة والمتعاقبة بعضها يمس شروط الالتحاق بالمدرسة والبعض الأخر بتعديل برامج التكوين.

كما أفاد أنه رغم كل الإصلاحات هناك نقائص تتعلق بالالتحاق بالوظيفة، ولابد من مراجعة برامج التكوين ومدتها وتدعيم التأطير الإداري والبيداغوجي.

ويتزامن هذا التدشين مع انطلاق التكوين القاعدي لدفعة جديدة من الطلبة القضاة المتكونة من 116 ناجحا في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. ويتسع مقر المدرسة العليا للقضاء لـ 1000 مقعد بيداغوجي، ويمتد تكوين الطلبة القضاة لمدة أربع سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.