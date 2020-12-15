أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس، إيقاف اللاعب الجزائري أيمن يخلف مدى الحياة ، وذلك بسبب تسجيله لعشر مخالفات لقواعد مكافحة الفاسد من بينها 4 حالات تلاعب في نتائج المباريات، إضافة إلى حالتين حث فيها لاعبين آخرين على التراخي للتحكم في خروج المباريات بنتائج متفق عليها.

وحسب صحيفة " موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب الشاب صاحب 23 سنة أدين في 3 حالات لم يبلغ فيها عن "عمليات فساد"، إلى جانب تهمة واحدة بعدم التعاون في التحقيقات .

وأضاف المصدر ذاته أن العقوبة شملت تغريم أيمن يخلف الذي لم يشارك في أي منافسات منذ 2018، مبلغ 100 ألف دولار.

وعليه فإن اللاعب ممنوع نهائيا بداية من تاريخ 11 ديسمبر من اللعب أو حضور أي حدث تنس مرخص به..