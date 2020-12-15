تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر في غليزان من توقيف شخص قام بسرقة مجوهرات من داخل مسكن.

فبعد شكوى تقدمت بها الضحية إلى مصلحة الشرطة تبلغ فيها عن وقوعها ضحية سرقة استهدفت منزلها والتي طالت صندوق مجوهراتها، باشرت ذات المصلحة تحرياتها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه حيث كان يستغل فتاة قاصر من أقارب الضحية لمنحه نسخة من مفاتيح السكن.

وبعد تفتيش مسكن تم استرجاع قطعة واحدة من المعدن الأصفر مع حجز دراجة نارية و هاتف نقال ذكي كان قد اشتراهما من عائدات المسروقات. وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه، بخصوص السرقة من داخل مسكن باستعمال مفاتيح مصطنعة (مقلدة) وقدم بموجبه أمام العدالة.