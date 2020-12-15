أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الحكم القاضي ببراءة الناشط فضيل بومالة من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وكانت محكمة الجنح للدار البيضاء بالجزائر العاصمة أدانت يوم 15 أكتوبر المنصرم الناشط فضيل بومالة بدفع غرامة تقدر بـ 50000 دج عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرأته من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المحجوزات.

وكانت ذات المحكمة التمست في 8 أكتوبر الماضي سنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق الناشط بومالة لنفس التهم.

للتذكير التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر يوم 8 ديسمبر الجاري خلال جلسة الاستئناف عقوبة عامين (02) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 دج في حق الناشط فضيل بومالة بتهم تتمثل في المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.