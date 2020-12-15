حددت اليوم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، تاريخ انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية، التي ستنطلق من محافظة " فوكوشيما " يوم 25 مارس المقبل. وكان مبرمجا أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية في 26 مارس الماضي لكن تم تأجيل العملية بسبب فيروس كورونا وبالتالي تأخير الأولمبياد من 2020 إلى 2021.

وستغطي مسيرة الشعلة الأولمبية جميع المحافظات الـ 47 باليابان، وذلك على مدار 121 يوما، قبل إيقاد" المرجل" الأولمبي في الملعب الوطني بطوكيو في 23 جويلية.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة خلال الفترة من 23 جويلية إلى غاية 8 أوت 2021، وتعقبها دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة من 24 أوت إلى 5 سبتمبر.