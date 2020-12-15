أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء في ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية استيراد الكمامات الطبية المتهم فيها المدير العام السابق للصيدلية المركزية طارق جعبوب.

ونطقت المحكمة بالبراءة التامة للمدير العام السابق للصيدلية المركزية طارق جعبوب ومن معه.

ويتعلق الأمر بكل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية كمال سليماني، والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية عبد اللطيف تالي، ومدير المحاسبة والمالية فريد شيبان.

كما سلطت ذات المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد المتهم الفار في القضية والذي توبع بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام.

ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام.