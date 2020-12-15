لا تزال عمليات البحث عن جثتي الصيادين ضحايا حادث انقلاب قارب صيد بخليج الجزائر العاصمة، فجر يوم الأحد الماضي، متواصلة لحد هذه الساعة، وقد التحق بفرقتي الغواصين التابعتين لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وتيبازة كل من فرقتي الغواصين لولايتي بومرداس و البليدة، وفق ما كشف عنه لـ"الخبر"، ظهر اليوم، المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول بن خلف الله خالد.

وإضافة إلى فرق الغواصين الأربعة التابعيين لمصالح الحماية المدنية، تطوع كذلك الكثير من الغواصين الهواة لتكثيف عمليات البحث تحت قاع البحر المطل على شاطئ الصابلات شرق العاصمة.

يذكر أن الحادث جرت وقائعه فجر يوم الأحد الماضي في حدود الساعة الثالثة صباحا، حينما انقلب قارب الصيد بسبب هيجان البحر وارتفاع الأمواج، ونجا من الحادث 6 بحارة، فيما غرق ثلاثة آخرون، عثر صباح أمس على جثة أحدهم عالقة في الصخور في قاع البحر على عمق 7 أمتار، فيما لا تزال عملية البحث عن اثنين متواصلة.