عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 3000 قضية أفضت إلى توقيف أزيد 3500 شخص مشتبه فيه خلال شهر نوفمبر المنصرم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في إطار مكافحة الجريمة الحضرية عالجت 3013 قضية أفضت إلى توقيف 3587 مشتبه فيه مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 1670 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 228 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة وكذا 1689 شخص متورط في مختلف القضايا.

وذكر البيان من بين القضايا المعالجة 295 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 681 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد تم معالجة 22 قضية، وكذا 374 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 95 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية و05 قضايا مرتبطة بالجرائم المعلوماتية .

وأبرز المصدر بخصوص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة أن ذات المصالح عالجت 217 قضية تورط فيها 228 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع منهم 10 الحبس المؤقت.

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 1541 قضية تورط فيها 1670 شخص مع حجز 287 كلغ و 113 غرام من القنب الهندي بالإضافة إلى 18.486 قرص مهلوس, و 6.1 غرام من الكوكايين و 38 غرام من الهيروين و 156 قارورة محلول مهلوس .

وأضاف ذات المصدر بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الفترة من سنة 2020 فإن قوات الشرطة قامت بـ 13.037عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 652 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

واستنادا لذات المصدر في مجال الوقاية المرورية فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 17.563 مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب 5542 رخصة، كما تم تسجيل 25 حادث مرور أصيب على إثرها 26 شخصا بجروح مع تسجيل 03 حالات وفاة حيث أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين قامت ذات المصالح بـ 435 عملية حفظ النظام.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 50.421 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17 بالإضافة إلى 1112 مكالمة بالرقم 104 .