أوشكت أشغال إعادة تهيئة مختلف المرافق الرياضية للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بعين الترك عن نهايتها تحسبا لاحتضان وهران للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه تم الانتهاء من أشغال تجهيز ملعبي كرة القدم (الرئيسي والملحق) بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس، والأمر نفسه ينطبق على مضمار ألعاب القوى الذي أعيد تجديده كليا.

أما بالنسبة للقاعة متعددة الرياضات، التي تدهورت وضعيتها كثيرا في السنوات الأخيرة، فإن أشغال إعادة تهيئتها قد بلغت نسبة تناهز الـ 90 بالمائة، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء تقريبا من الورشات التي فتحت على مستوى الملاعب الخاصة بالرياضات الجماعية والمسبح وميادين التنس.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه المرافق مسخرة، خلال الألعاب المتوسطية، التي تحتضنها الجزائر لثاني مرة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022، لتدريبات مختلف الفرق الرياضية المعنية بالتظاهرة.

وفضلا عن المرافق الرياضية لذات المعهد، فإن عمليات مماثلة شملت أيضا سبع منشآت رياضية أخرى معنية بالتظاهرة الرياضية، على غرار المسبح الأولمبي بحي "المدينة الجديدة" وقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' ومركب التنس بحي "السلام"، على أن يتم استلامها قبل جوان 2021، وفق ما تشدد عليه اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب.