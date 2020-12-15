انطلقت يوم الثلاثاء بسيدي بلعباس فعاليات دورة جهوية تكوينية لفائدة 210 أعوان يمثلون المديريات الولائية للحماية المدنية لكل من وهران، معسكر، تلمسان وعين تموشنت إضافة إلى الولاية المستضيفة سيدي بلعباس،

حيث سيخضع المعنيون لتكوين ميداني يخص مجال الإنقاذ تحت الردوم لمدة أربعة أيام كاملة.

وسيشرف على تأطير المناورات التي يرتقب أن تجري ليلا ونهارا ضباط متخصصون في القيادة وتسيير عمليات الإنقاذ تحت الردوم، أملا في التحضير الجيد للأعوان وللإطلاع على مدى جاهزيتهم تحسبا لحدوث أي طارئ محتمل، كما يراد من وراء الدورة التكوينية تلقين المنتسبين إلى سلك الحماية المدنية طرق اكتساب رد الفعل السريع والتدخل الفعال والاحترافية في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية والممتلكات، وفقا للبرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للحماية المدنية في إطار التحضير الجيد لفرق الدعم والتدخل الأولي.

يذكر أن فرق الحماية المدنية القادمة من ولايات الغرب الجزائري حضرت إلى سيدي بلعباس بتعداد مشكل من 42 عونا بمختلف الرتب للفرقة الواحدة "مع الإشارة إلى تكفل كل فرقة بجلب التجهيزات الخاصة بها إضافة إلى الدعم اللوجستيكي والمؤونة" وفقا لما أشار إليه بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس.