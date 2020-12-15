استهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، اليوم الثلاثاء، مشواره في دورة اتحاد شمال إفريقيا، بالتعادل أمام البلد المضيف تونس بنتيجة هدف لمثله.

وكان أشبال الناخب الوطني، صابر بن سماعين، السباقين لفتح باب التهدف عن طريق لاعب مولودية وهران بلومي قبل أن يعدل "التوانسة" النتيجة.

وسيواجه "الخضر" في اللقاء المقبل نظيره المغربي في 18 ديسمبر المقبل، قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 من نفس الشهر، فيما يتكون المواجه الأخيرة ضد "الفراعنة" في 24 ديسمبر.

وتقام المنافسة المقررة على شكل بطولة مصغرة لمدة خمسة جولات يصعد بعدها الأولان للمرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بين 14 فيفري و14 مارس 2021 بموريتانيا.