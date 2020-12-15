غادر الحارس الدولي السابق سمير حجاوي، اليوم الثلاثاء، نحو فرنسا لتلقي العلاج بعد أشهر من المعاناة من المرض.

وتنقل ابن مدينة تلمسان إلى العاصمة الفرنسية عبر مطار وهران بحضور مدير الشباب والرياضة لولاية تلمسان.

وكان حارس عرين "الخضر" ووفاق سطيف السابق قد وجه نداءات عبر وسائل الإعلام إلى السلطات العمومية ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل تسهيل عملية تنقله إلى الخارج، خاصة أن المرض الذي يعاني منه يستوجب إجراء عملية جراحية مستعجلة.