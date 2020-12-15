كشفت اليوم قيادة الدرك الوطني ان ارهاب الطرقات تسبب في 170 قتيل خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر الفارط الى غاية السابع من الشهر الجاري على المستوى الوطني، فيما بلغ عدد الجرحى اكثر من 300 جريح في 520 حادث مروري شهدتها شبكة طرقات الحزائرية .

واعتبرت مصالح الدرك الوطني الحصيلة ثقيلة، الأمر الذي دفعها الى دق ناقوس الخطر لتشرع في حملة تحسيسية اللوقاية من حوادث المرور انطلقت اليوم و تتواصل الى غاية الخامس من شهر جانفي المقبل ،كانت بدايتها اليوم من المدية .