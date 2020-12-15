عجت مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد نهاية مباراة مولودية الجزائر بضيفه اولمبي المدية التي انتهت لصالح العميد بثلاثية نظيفة دون رد بالكثير من التعاليق من قبل انصار الاولمبي، الذين حملوا اللاعبين مسؤولية الخسارة و عاتبوا كثيرا رفقاء لكروم وطالبوهم بتحقيق النتائج ثم التهديد بالاضراب.

واعتبرت تعاليق عديدة ان موسم الكروي لهذه السنة يعد صعبا وكل الفرق المنتمية الى المحترف الاول تبحث عن تحقيق النتائج.

وجاء سخط الانصار خاصة عبر الصفحة الرسمية للفريق بعد مرور ثلاث جولات من البطولة حيث لم م يحصد الفريق سوى نقطة واحدة فقد من مجموع ثلاث مباريات على مقاطعتهم للتدريبات في اكثر من مرة، احتجاجا على عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية، الأمر الذي أربك كثيرا المدرب شريف حجار، الذي كان قد صرح للخبر بعد التعادل أمام مولودية وهران بعقر الديار، انه لن يرضى بمثل هذه الوضعية، وطالب إدارة الرئيس بوقلقال بالتحرك لاحتواء الوضع و إلا سيضطر الى رمي المنشفة.

من جهته، اعتبرت تعاليق أخرى أن إدارة الأولمبي تحت رئاسة بوقلقال هي فاشلة ما دام لم تقدر على تجاوز الأزمة المالية ووضع حد لإضراب اللاعبين، و أنه على الإدارة أن توفر الموارد المالية و لا تنتظر مساعدة السلطات.

هذا وينتظر الأولمبي مواجهة صعبة السبت المقبل بملعب عمر حمادي امام اتحاد الجزائر.