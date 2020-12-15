فتح 19 صيدلية بمناطق الظل بالمدية

مجتمع
15 ديسمبر 2020 () - طهاري عبد الكريم
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في إطار ضمان التغطية الصحية لسكان مناطق الظل بولاية المدية، خاصة تلك الواقعة بالمناطق الداخلية، التي تفتقر للخدمات الصيدلانية ،أشرف محمد شاقوري،  مدير الصحة و السكان، و بحضور ممثلي مجلس أخلاقيات الصيادلة و نقابة الصيادلة الخواص للنظر في فتح صيدليات خاصة في تلك المناطق،  تم  الاتفاق على فتح 19 صيدلية جديدة في مناطق الظل ليتسنى لمواطنيها اقتناء الأدوية عن قرب.

 و على هذا الأساس سيتم دعوة 03 صيادلة لكل منطقة حسب قائمة الانتظار، في جلسة علنية خلال الأسبوع القادم.

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