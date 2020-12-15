في إطار ضمان التغطية الصحية لسكان مناطق الظل بولاية المدية، خاصة تلك الواقعة بالمناطق الداخلية، التي تفتقر للخدمات الصيدلانية ،أشرف محمد شاقوري، مدير الصحة و السكان، و بحضور ممثلي مجلس أخلاقيات الصيادلة و نقابة الصيادلة الخواص للنظر في فتح صيدليات خاصة في تلك المناطق، تم الاتفاق على فتح 19 صيدلية جديدة في مناطق الظل ليتسنى لمواطنيها اقتناء الأدوية عن قرب.

و على هذا الأساس سيتم دعوة 03 صيادلة لكل منطقة حسب قائمة الانتظار، في جلسة علنية خلال الأسبوع القادم.