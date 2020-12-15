نظم المئات من أنصار نادي اتحاد بلعباس مساء يوم الثلاثاء مسيرة حاشدة جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة انطلاقا من ساحة أول نوفمبر، وذلك تنديداً بالوضع المزري الذي آل إليه الفريق المتوج بلقب كأس الجمهورية طبعة 2018 بسبب الضائقة المالية غير المسبوقة التي يمر بها.

ويبقى اتحاد بلعباس الفريق الوحيد من ضمن أندية القسم الوطني الأول المحترف الذي لم يرفع الحجز عن إجازات لاعبيه الجدد، بسبب ديون سابقة لا زالت على عاتق الفريق تجاه لاعبين ومدربين سابقين على مستوى لجنة المنازعات، ما دفع بالمتظاهرين من أنصار نادي المكرة مساء يوم الثلاثاء إلى رفع مطلب استفادة الإتحاد من شركة وطنية ترعى شؤونه على غرار ما كان عليه مع أندية شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وغيرهما، إضافة إلى ضرورة رحيل المسيرين الحاليين والمساهمين ضمن الشركة الرياضية حاليا.

ويبقى اتحاد بلعباس مطالب بتسديد ما قيمته 5.3 مليار سنتيم إذا ما أراد الحصول على إجازات لاعبيه الجدد من الرابطة المحترفة، مع الإشارة إلى استنجاد الإدارة بتعداد مشكل من مجموعة من لاعبي الموسم الفارط مدعومين بعناصر شابة من الفريق الرديف للعب أولى مباريات الدوري التي لم يجن الفريق منها سوى نقطة واحدة من ثلاث مباريات إثر تعادل أمام أهلي البرج وهزيمتين بداخل الديار أمام كل من مولودية الجزائر ووفاق سطيف على التوالي.