كشفت وكالة "رويترز" أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيترأس وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل برحلة مباشرة إلى الكيان الصهيوني ومنها إلى المغرب.

وبحسب نفس المصدر فإن الرحلة التي سيترأسها كوشنر وتضم وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ستكون أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، مرجحا أن يستقل الوفد طائرة تابعة لشركة "العال" الصهيونية.

وأوضحت "رويترز" أن كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتز والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، سيغادرون إلى الكيان الصهيوني يوم الاثنين المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن المغرب والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.