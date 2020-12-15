نظم سكان قصر انزقلوف ببلدية رقان الذي يبعد عن مقر ولاية ادرار 120 كلم وقفة احتجاجية وذالك على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم السابقة، وخاصة توفير النقل وإنهاء معاناتهم اليومية من جراء تنقل ابنائهم الى مقر البلدية الذي يبعد عنهم بنحو 20 كلم، لمزاولة دراستهم بمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.

وقد قرر التلاميذ من الطورين الثانوي والمتوسط، المشاركون في هاته الوقفة، مقاطعة الدراسة حتى تلبية مطالبهم.

وناشد الأولياء كافة السلطات الولائية المعنية بالعمل على برمجة إنجاز وتجهيز متوسطة بقصر انزقلوف، للقضاء على معاناة لبناء قصرهم والقصور لمجاورة له بالإضافة الى برمجة مشاريع اخرى في كافة الميادين لتحسين الإطار المعيش للساكنة خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب وقاعة العلاج.