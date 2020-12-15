أعلن مساء يوم الثلاثاء عن وفاة السيد بن ابراهيم طلحة الممرض المنتسب إلى مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبلدية بن باديس 40 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس متأثرا بمضاعفات وباء كوفيد 19 ، ليكون بذلك الفقيد أول ضحايا الفيروس التاجي المستجد بالمدينة منذ بداية تفشيه مع حلول شهر مارس من السنة الجارية.



وكان مدير المؤسسة الاستشفائية بمعية رئيس دائرة بن باديس وعدد من أطباء وممرضي وموظفي المستشفى قد نظموا وقفة ترحم على روح الفقيد وسط مبنى المؤسسة عرفانا بما قدمه المرحوم طيلة مساره المهني ، في الوقت الذي كان فيه اللقاء فرصة لدعوة جموع الحاضرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وسط دعوات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتعارف عليها للحيلولة دون تفشي الوباء في الوسط المهني بداخل المؤسسة الصحية.