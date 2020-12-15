لا تزال حولي 73 ألف شركة في إيطاليا مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما اغلقت 17 ألف مؤسسة اقتصادية أخرى، حسب ما افادت به اليوم الثلاثاء مصادر إعلامية ايطالية رسمية.



و أوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) استنادا إلى بيانات صادرة عن المعهد الإيطالي للإحصاء، أن معظم المقاولات التي تم إغلاقها بسبب الوباء تعمل على الخصوص في مجال الترفية والرياضة، تليها الخدمات الفندقية ثم قطاعات أخرى، مشيرة إلى أنه يتوقع إعادة فتح نحو 55 ألف شركة فقط في المستقبل، مقابل 17 ألف لن يتم فتحها أبدا.



وسجلت أن أكثر من ثلثي المقاولات في إيطاليا تكبدت خسائر جسيمة، خاصة في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2020، ويتمركز معظمها في جنوب البلاد ، فيما تتوقع أكثر من 61 في المائة من الشركات تسجيل المزيد من الخسائر شهر ديسمبر الجاري إلى غاية فبراير 2021 .



و سجلت أن الشركات التي لا تعمل حاليًا والموجودة في جنوب البلاد هي الأكثر عرضة لخطر الإغلاق النهائي، موضحة 31,9 في المائة من الشركات المغلقة موجودة في الجنوب، مقابل 27,6 في المائة في وسط البلاد و 23 في المائة في الشمال الغربي و13,8 في المائة في الشمال الشرقي.



و بحسب المصادر ذاتها توجد في إيطاليا 700 ألف مقاولة تعمل بشكل طبيعي، و 244 ألف تعمل بشكل جزئي، مشيرة إلى أن نحو 42 في المائة من الشركات استفادت من مساعدات الحكومة.



و كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على حزمة جديدة بقيمة حوالي عشرة مليارات أورو ( 9,11 مليار دولار) لدعم الشركات المتضررة من الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.