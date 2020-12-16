لم يعد بالإمكان مشاهدة الفيديوهات على موقع يوتيوب في عدة بلدان حول العالم، بالإضافة إلى عدم القدرة على إرسال رسائل واتسآب وتلغرام.

وعادت خدمات شركة غوغل العالمية وعلى رأسها خدمة موقع "يوتيوب" إلى التوقف عن العمل مرة أخرى والمشكلة الأكثر شيوعا على YouTube هي عدم القدرة على مشاهدة مقطع فيديو (أبلغ 64 بالمائة من المستخدمين عن ذلك)، جاءت الشكاوى من سكان روسيا والولايات المتحدة واليابان.

وفوجئ العديد من مستخدمي موقع اليوتيوب بظهور رسالة أمامهم لقرد يحمل أداة إصلاح وتقول: "عفوا، حدث خطأ ما"، وكذلك فشل تسجيل دخول على واتسآب وتلغرام. وأثر انقطاع الخدمة على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع تتبع الأعطال "داون ديتيكتور"، فيما تم الإبلاغ عن مشكلات معينة عن عمل هذه الخدمات في روسيا وهولندا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية: "تعد الخدمات التي تقدمها غوغل من الخدمات الأكثر استخداما على الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم".

ويبلغ عدد المستفيدين من موقع يوتيوب ملياري مستفيد، حيث يشاهدون ما يزيد عن مليار ساعة من فيديوهات الموقع.

يشار إلى أن "غوغل" تعرض لعطل كبير في شهر أوت الماضي، مما أدى أيضا إلى إيقاف مجموعة خدماته عبر الأنترنت و"يوتيوب"، كما تعرضت منتجاته لانقطاع أقل في شهر نوفمبر 2020.