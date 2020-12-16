أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،أمس الثلاثاء أنه سيتلقى قريبا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل علني وأن خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي أوصى بأن يتم ذلك "عاجلاً وليس آجلاً".

وأبلغ بايدن الصحفيين قبل مغادرته إلى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية من المرشحين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علنا".

وقال الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عامًا "يوصي الدكتور فاوتشي بالحصول على اللقاح عاجلاً وليس آجلاً". وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الإصابات خلال الشتاء في معظم أنحاء البلاد.