انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة: 30: 08 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42 % إلى 47.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.43 % إلى 50.54 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد بيانات أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأعلى وتيرة في آخر أسبوع.

وارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر الجاري، ووصلت إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات أشارت إلى تراجع بـ 1.9 مليون برميل.

وكان النفط قد عزز مكاسبه بنحو 1 % عند تسوية التعاملات، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية ورغم خفض توقعات الطلب العالمي على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر فيفري بنحو 0.9 % ما يعادل 47 سنتًا إلى 50.76 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر جانفي بنحو 1.3 % ما يوازي 63 سنتًا ليصل إلى 47.62 دولار للبرميل.