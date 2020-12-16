خلّف حريق مسكن إثر انفجار للغاز وقع بحي 2500 "عدل" بلدية السانيا بوهران، إصابة شخص بجروح وخسائر مادية معتبرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت هذه الأخيرة، على الساعة منتصف الليل واثنتي عشر دقيقة، من صبيحة اليوم الأربعاء، من أجل حادث تمثل في حريق مسكن على إثر انفجار للغاز على مستوى حي "عدل" الجديد بلدية ودائرة السانيا.

وتوجهت الحماية المدنية، إلى عين المكان المنزل المتواجد بالطابق الثامن لعمارة متكونة من تسعة طوابق حيث تمت السيطرة على الحريق مع منع انتشاره إلى بقية المساكن والعمارات المجاورة.

وتم تسجيل ضحية من جنس ذكر يعاني من حروق من الدرجة الثانية يبلغ من العمر 44 سنة تم تقديم الإسعافات اللازمة له في عين المكان ليتم تحويله على جناح السرعة لمستشفى أول نوفمبر بإيسطو. وحسب ذات البيان، فقد تم تسجيل بعض التشققات في السكنات المجاورة وسقوط حائط على أربع سيارات.