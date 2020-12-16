عرف مطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود على الساعة الرابعة صباحا، هبوطا اضطراريا لطائرة شحن فرنسية من نوع " بوينغ " قادمة من إحدى الدول الإفريقية وذلك بسبب عطل، وقد خلفت الواقعة حالة استنفار بالمطار .

وقال مصدر موثوق لـ "الخبر" أن طائرة بوينغ "777 كارغو" ، كانت محملة بالفواكه قادمة من إحدى الدول الإفريقية ومتجهة إلى فرنسا، قبل أن يطلها عطل لم تحدد طبيعته مما اجبرها على الهبوط اضطراريا بمطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود بورقلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الواقعة المسجلة خلفت حالة استنفار بالمطار أين تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة أي طارئ، ويجري حاليا فحص الطائرة من طرف الخبراء والتقنيون لمعرفة طبيعة العطل.