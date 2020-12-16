تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بتظلم للاتحاد الإفريقي للعبة وذلك على خلفية العقوبة التي تعرض لها، باعتباره خاسرا أمام ليبيا بهدفين لصفر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وكانت الـ " الكاف" قد أقرت بانسحاب منتخب مصر لأقل من 20 سنة أمام نظيره الليبي في المباراة التي كانت مقررة أمس بتونس التي تحتضن البطولة، بسبب عدم استفاء قائمة الفراعنة للعدد المطلوب لإقامة المواجهة وذلك بعد إصابة عدد من لاعبي الفراعنة بفيروس كورونا .

وكان عدد المتاحين لخوض المواجهة 14 عنصرا فقط من بينهم حارس المرمى.