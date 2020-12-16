انطلقت، أمس، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في تسليم مفاتيح أزيد من 2500 وحدة سكنية جاهزة موزعة على 6 ولايات من الوطن.

أعلنت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أمس، أن عملية توزيع مفاتيح السكنات بصيغة الترقوي العمومي "ال.بي.بي"، ستستمر إلى غاية نهاية ديسمبر 2020 وهذا بمراعاة إجراءات احترام البروتوكول الصحي المعمول به.

وحسب ما جاء في بيان المؤسسة، فإن الحصة السكنية الجاهزة موزّعة عبر الولايات المعنية، وفي مقدمتها حصة معتبرة عبر إقليم ولاية الجزائر وهي حي 596 بسطوالي، حيث يقدّر عدد السكنات المعنية بالتسليم "422" مسكن، إضافة إلى "32" مسكن في حي 62 مسكن ترقوي عمومي بزرالدة وكذا "388" مسكن في حي 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة.

أما بحي فايزي ببرج البحري، فإن عدد السكنات المعنية بالتسليم "72" مسكن وأيضا "494" مسكن في حي 1021 مسكن ترقوي عمومي الرحمانية كا 18.

في ولاية بومرداس، سيتم تسليم "349" مسكن بكل من حي 269 مسكن ترقوي عمومي "حمادي" وحي 80 مسكن ترقوي عمومي "خميس الخشنة".أما في ولاية تيبازة، فعدد السكنات المعنية "76" مسكن، منها "36" مسكن في حي 500 مسكن ترقوي عمومي و"40" مسكن حي 592 مسكن ترقوي عمومي بالقليعة.

وبخصوص ولاية مستغانم، سيتم منح توزيع مفاتيح "66" مسكن بحي 300 مسكن ترقوي عمومي، وبعدها ولاية تلمسان التي تبقى معنية بتسليم "223" وحدة جاهزة بحي 415 مسكن ترقوي عمومي "بوجليدة"، إضافة إلى 380 مسكن ترقوي عمومي بولاية قسنطينة.