قال لاعب شباب بلوزداد مختار بلخيثر بأن فريقه توجه إلى عين مليلة من أجل العودة للديار، بنتيجة ايجابية وتفادي الخسارة أمام فريق لاصام.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك أوضح بلخيثر :" وضعية الملعب كانت كارثية لا تستطيع حتى وضع أو توقيف الكرة" .

وأردف :" نحن فريق نحب تطبيق كرة جملية ، لكن على أرضية ميدان مثل هذه، الأمر صعب نوعا ما، فحتى المنافس أحسن التموقع طيلة أطوار المواجهة".

وكشف بلخيثر اللاعب السابق للنادي الإفريقي بأن الجانب البدني أثر على التشكيلة ، نظرا لتوالي المباريات المحلية والقارية ، معتبرا أن التعادل كان كافيا في انتظار أن يكون الفريق أفضل خلال الجولات القادمة.