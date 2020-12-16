قال الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي بأن دونالد ترامب يحتقر القانون الدولي وحقوق الإنسان بقراره الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي احتلتها عسكريا لمدة 45 عاما.

وجاء تصريح تشومسكي، حسب الموقع "او سي صحراوي"، خلال فعاليات الطبعة الرابعة عشر من لقاءات "أرتيفاريتي2020" للفنون وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي جرى انعقادها هذه السنة على عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حيث قال إن "ترامب كشف مرة أخرى ازدراءه للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية من خلال الاعتراف رسميًا لاحتلال إجرامي ووحشي على الصحراء الغربية، وجعل الولايات المتحدة أول دولة تفعل ذلك".

عالم اللغويات والعالم السياسي الأمريكي، الذي يعتبر أهم المفكرين المعاصرين، اعتبر ما حدث للصحراء الغربية "كان بوضوح هدية للمغرب مقابل قبوله طلب ترامب الاعتراف باحتلال إسرائيل الإجرامي والوحشي للضفة الغربية الفلسطينية، كما يكشف التناسق المروع وبوضوح كبير لحقد إدارته".

وخلص نعوم تشومسكي أنه ومن هذا المنطلق فإن المجتمع الدولي مطالب بالاتحاد لتقديم دعم قوي لضحايا هذه السياسات القاسية التي تحيي الممارسات المخزية التي أساءت إلى التاريخ الغربي.

وكان نعوم تشومسكي قد تحدث في وقت سابق عن مخيم أكديم إزيك السلمي (مخيم الكرامة) الذي أقامه الصحراويون في أكتوبر 2010 بالقرب من العيون، عاصمة الصحراء الغربية، واعتبره بداية الربيع العربي.

كما تحدث في نوفمبر 2014 إلى مؤتمر الندوة الأوروبية الـ39 المنعقدة آنذاك بمدريد، حيث أعرب عن التزامه تجاه الشعب الصحراوي "الذي يكافح ببسالة من أجل تحريره منذ أربعين عامًا"، وندد بأعمال الاحتلال المغربي واستمراره في الإفلات من العقاب عن جرائمه في الصحراء الغربية".