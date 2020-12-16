أقدمت شركة سوناطراك على تنصيب لجنة للتدقيق في الحسابات المالية الخاصة بفريق مولودية الجزائر.

وقالت مصادر "الخبر أون لاين" أن اجتماعا عقد برئاسة مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك وبحضور ممثلين عن لجنة أنصار الفريق. وتهدف الخطوة هذه إلى الحفاظ على أملاك الدولة وعدم حدوث أي تجاوزات أو خروق مستقبلا.

وحسب المصدر ذاته فإنه تم رفع الاحترازات المسجلة في وقت سابق من قبل محافظ الحسابات وذلك من أجل السير الحسن لأموال والعقود المبرمة من قبل الفريق التي تحدث جدلا في كل موسم ، آخرها قضية اللاعب روني التي لم تجد حلا بعد وهي لا تزال على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم.