* بيان وزارة الدفاع

خلف حادث سقوط المروحية العسكرية في بوهارون استشهاد ملازم أول ( بوزايدة نور الدين ) فيما لا يزال البحث جار عن ضابطين آخرين وهما قائد الطائرة ومرافقه.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الحادثة وقعت أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع أم أس 25 مارلين تابعة لقيادة القوات البحرية.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني، أن سقوط المروحية سجل في عرض البحر على بعد (02) ميلين بحريين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة مما أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين.

* أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة أن غطاسين يشاركون حاليا في عمليات البحث.

* فور سقوط المروحية سارع صيادون من ميناء بوهارون لعين المكان للبحث عن ناجين.

* سقطت قبل قليل مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي، لولاية تيبازة على بعد ميل بحري، شمال، غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وأكد شهود عيان لـ "الخبر" حادثة السقوط التي وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني، لعمليات البحث والانقاذ وهي تهوى، مباشرة نحو قاع البحر.

الحادثة وقعت على بعد حوالي، ميل بحري، بين منطقتي، بوهارون وعين تاقورايت وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفوقة بالحماية المدنية وصيادون متطوعون إلى مكان الحادث فيما لم ترد أية معلومات إن كان الحادث خلف ضحايا.