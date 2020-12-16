* بيان وزارة الدفاع

خلف سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) في عرض البحر، اليوم الأربعاء، استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة.

وأشار البيان، إلى إن المروحية سقطت، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء وفي حدود الساعة 11:25، على بعد (02) ميلين بحريين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، يتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد معبرا لهم عن وقوفه إلى جانبهم في هذه الفاجعة. كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

* أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة أن غطاسين يشاركون حاليا في عمليات البحث.

* فور سقوط المروحية سارع صيادون من ميناء بوهارون لعين المكان للبحث عن ناجين.

* سقطت قبل قليل مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي، لولاية تيبازة على بعد ميل بحري، شمال، غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وأكد شهود عيان لـ "الخبر" حادثة السقوط التي وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني، لعمليات البحث والانقاذ وهي تهوى، مباشرة نحو قاع البحر.

الحادثة وقعت على بعد حوالي، ميل بحري، بين منطقتي، بوهارون وعين تاقورايت وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفوقة بالحماية المدنية وصيادون متطوعون إلى مكان الحادث فيما لم ترد أية معلومات إن كان الحادث خلف ضحايا.