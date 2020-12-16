أجلت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، النظر في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد إلى تاريخ 23 ديسمبر الجاري، بسبب إصابة محامي أحد المتهمين بفيروس كورونا. هيئة الدفاع تمسكت بطلبات التأجيل والمحكمة قررت بعد المداولة تأجيل القضية.

وكانت محكمة سيدي امحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات السجن النافذ تتراوح مدتها بين 20 و 16 سنة حيث تم إدانة رضا بعقوبة 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين غرامة مالية و 15 سنة سجنا نافذا في حق طارق مع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين، كما سلطت المحكمة عقوبة 12 سجنا نافذا في حق عبد القادر، مقابل 8 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج للمتهمين، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات الناتجة عن "الإجرام المنظم"، فيما تم تسليط أقصى عقوبة في حق الفارة من العدالة سعاد نور والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها، كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بإطارات من وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات وقطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.