تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وقطعة من الكيف معالج.

و جاءت القضية على إثر استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) على مستوى مسكنه العائلي وهو بصدد ترويجها في أوساط الشباب، وبعد ترصد المشتبه فيه واتخاذ جميع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة تم توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدرت بوزن 13 غراما وكذا قطعة من الكيف المعالج تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهما ، قدما بموجبه أمام العدالة.