أقدم اليوم العشرات من سكان مشتة تادرار الواقعة ببلدية الڨرارم ڨوڨة ، بقطع الطريق الوطني رقم 27، الرابط بين ميلة و قسنطينة باتجاه جيجل، و شلت بذلك حركة المرور بصفة كلية. ويرفع المحتجون مطالب اجتماعية، تتعلق بالمشاريع التنموية، حيث يطالبون بالغاز والماء و شبكة الصرف الصحي والإنارة الريفية

ووعد رئيس الدائرة بغنوش على، الذي تنقل إلى مكان الاحتجاج، المحتجين بتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لإنجاز مشروع مياه الشرب المسجل، وقنوات الصرف، بينما وعد بنقل انشغال السكان إلى مديرية الطاقة و شركة سونلغاز للتكفل بمشروع الغاز المميع.