يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بلقب أفضل لاعب عربي خلال آخر 20 سنة.

ونشر برنامج " صدى الملاعب " الذي يبث على قنوات " الأم بي سي" لمقدمه مصطفى الآغا مجموعة تتكون من 18 لاعبا سيتنافسون على الجائزة في استفتاء عبر الصفحة الرسمية للبرنامج.

وحملت القائمة أسماء العديد من اللاعبين الممتازين في صورة المصري محمد صلاح ، حكيم زياش ، ياسر القحطاني ، إسماعيل مطر ، حاتم الطرابلسي ، والحارس علي الحبسي وغيرهم.