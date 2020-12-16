أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا باستبعاد 21 مدربا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.

ووفقا لبيان الـ "كاف" الذي نشر على موقعه الرسمي، فإن "هؤلاء المدربين لن يتمكنوا من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بسبب عدم حيازتهم للرخصة "أ".

" ولم يحدد الـ "كاف" في بيانه أسماء المدربين الذين ما زالوا بحاجة للحصول على الرخصة "أ" الخاصة بهم من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

وأوضح أن "المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء إفريقية أو أوروبية وأيضا من البرازيل". وأكد أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التطوير التي يتبعها، والتي تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته".