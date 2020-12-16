أوروبا: الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي كورونا في 2021

العالم
16 ديسمبر 2020 () - ك.ب / الوكالات
0 قراءة
+ -

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من تفشي محتمل لفيروس كورونا بداية عام 2021 في أوروبا في حال عدم الامتثال للتدابير التقييدية خلال أعياد رأس السنة.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الأربعاء: "على الرغم من بعض التقدم الضعيف، لا تزال العدوى بـ"كوفيد-19" في المنطقة الأوروبية منتشرة وكثيفة، هناك خطر كبير بحدوث ارتفاع إضافي في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021، وسنحتاج إلى العمل معا للوقاية منه".

في نفس السياق

ألمانيا تبدأ العزل العام بعد تسجيل زيادة قياسية في الوفيات
468 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
آخر إحصائيات كوفيد-19
آخر مستجدات كوفيد-19 في الجزائر
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول