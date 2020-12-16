تم بمطار حاسي مسعود الدولي تفريغ طائرة الشحن الفرنسية من حمولتها والمتمثلة في أطنان من الفواكه، بينما سارع والي ورڨلة إلي عين المكان للوقوف على قضية الهبوط الاضطراري وطلب طاقم الطائرة التنازل عن الحمولة القادمة من الكاميرون.

لا تزال اللجنة الأمنية لدائرة حاسي مسعود لحد كتابة هذه الأسطر، متواجدة بالمطار المذكور عقب حالة الاستنفار التي خلفها الهبوط الاضطراري لطائرة الشحن الفرنسية من نوع بوينغ 777 إثر تعرضها لعطل تقني، وقد سارع والي ورڨلة مرفوقا بمختلف الأجهزة إلى عين المكان للوقوف على الواقعة وكذا النظر في طلب طاقم الطائرة التنازل عن الحمولة لصالح السلطات المحلية .

وأفاد مصدر موثوق لـ"الخبر" أن والي الولاية غادر المطار بعدما أعطى تعليمات لممثلي الدائرة التي لا تزال مجتمعة بعين المكان بينهم رئيس دائرة حاسي مسعود ومديرا النقل والتجارة .

وبحسب نفس المصدر فإن اللجنة الأمنية لا تزال مجتمعة ولم تتخذ أي قرار بخصوص الموافقة على طلب طاقم الطائرة الفرنسي والمتمثل في التنازل عن الحمولة القادمة من دولة الكاميرون، مع العلم أن الطائرة نفسها تعرضت قبل نحو أسبوعين لعطل مماثل وحطت اضطراريا بمطار تمنراست وتنازلت على الحمولة لفائدة السلطات المحلية بالمنطقة ذاتها