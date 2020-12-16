أعلنت هيئة دفاع المترشح السابق للرئاسيات، علي غديري أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا أعادت، اليوم الأربعاء، النظر في التهم الموجهة له.

وقررت غرفة الاتهام بالمحكمة، فصل ملف غديري عن ملف المتهم "ح. ق" بشأن تهمة ارتكاب جناية الخيانة.

فيما أعادت تكييف تهمة جناية إحباط الروح المعنوية للجيش، من جناية إلى جنحة وإرسال الملف إلى غرفة الاتهام التي بدورها ستقوم بإرساله إلى محكمة الدار البيضاء لتحديد جلسة المحاكمة في أقرب الآجال، حسب ما علمته "الخبر" من محاميه الأستاذ، حاتم برش.