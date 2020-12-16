قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "مواصلة للزيارات الميدانية للمؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف البيان ذاته، أنه بعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء سليم ڨريد، مدير الصناعات العسكرية، التقى الفريق بإطارات ومستخدمي مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، أين ألقى كلمة توجيهية، أكد فيها أن هذه الزيارة تعد فرصة للوقوف على صرح من صروح الصناعات العسكرية، التي تزخر بمسار طويل حافل بالإنجازات، أُريد لها أن تتماشى مع مقتضيات التحدي الكبير، الذي يواصل الجيش الوطني الشعبي من خلاله خوض غمار التصنيع، من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة في هذا المجال.

وقال شنڨريحة في كلمته، "يطيب لي في مستهل هذه المداخلة، التعبير عن حرصي الشديد على لقاء إطارات ومستخدمي مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، بالناحية العسكرية الأولى، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي أقوم بها إلى هذه المؤسسة الصناعية العريقة، وذلك بعد أسابيع قليلة، من الاجتماع الذي عقدته بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، مع المدراء العامين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، وهي سانحة أخرى نقف خلالها، على صرح من صروح صناعاتنا العسكرية، التي تزخر بمسار طويل حافل بالإنجازات، أردناها أن تتماشى مع مقتضيات التحدي الكبير، الذي نواصل من خلاله خوض غمار هذا المشوار الواعد، ليس فقط في سبيل تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك المشتركة، واحتياجات السوق المحلية، بل أيضا من أجل المساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة".

وأكد الفريق أنه حان الوقت، للوقوف وقفة تقييم للخطوات المقطوعة، من قبل هذه المؤسسة العريقة، سواء في مجال صناعة الألبسة والأحذية ولوازم النوم، أو فيما يتعلق بمدى تقدم مشاريع تطوير نوعية المنتجات، بهدف تحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين العسكريين.

وفي نفس السياق، أضاف الفريق، "أرى أنه حان الوقت، لكي نقف وقفة تأمل وتدبر وتقييم للخطوات المقطوعة، من قبل هذه المؤسسة، سواء في مجال صناعة الألبسة والأحذية ولوازم النوم، أو فيما يتعلق بمدى تقدم مشاريع تطوير نوعية المنتجات، بهدف المساهمة الفعالة في تحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين العسكريين، لاسيما أولئك المقحمين في مهام مكافحة الإرهاب، أو العاملين على مستوى النواحي العسكرية الجنوبية للبلاد، بما يكفل أداء المهام الموكلة على الوجه الأمثل".

ولن يبلغ هذا التقييم غايته المنشودة، إلا من خلال السعي الحثيث لكافة المتدخلين في هذا المجال، إلى اقتراح على القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، التدابير الملائمة الكفيلة بتحسين النوعية، وتصحيح الملاحظات المسجلة في بعض المنتوجات، من قبل المستعملين لها في الميدان، علاوة على المساهمة في الرفع من المردودية، باعتماد أحدث طرق التسيير، وإبلاء أهمية أكبر لتكوين وتأهيل اليد العاملة، لتتكيف مع مناهج العمل الحديثة، والتجهيزات الجديدة المدرجة في سلاسل الإنتاج، فضلا عن الاستفادة من مساهمات منظومة البحث العلمي والتقني الوطني، لاسيما مراكز ومخابر البحث والتطوير المدنية والعسكرية".