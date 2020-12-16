سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور خطير تمثل في اصطدام جانبي لشاحنة من الحجم الكبير (شاكمان 15طن) بحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير (بيجو J9 ذات 18مقعد)، على الطريق الوطني رقم 78 بالمكان المسمى برج العسة على المخرج الجنوبي لبلدية عين آزال جنوب سطيف، خلف الحادث إصابة 14 شخصا من ركاب الحافلة من بينهم 6 أشخاص (4 رجال وامرأتين) حالتهم خطيرة والباقي إصاباتهم بسيطة (3 رجال + امرأة+ 4 أطفال)، تولت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية عين آزال إسعاف وإجلاء المصابين مجندة 3 سيارات إسعاف نحو استعجالات مستشفى يوسف يعلاوي عين آزال وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني التي أمنت المكان وفتحت تحقيقا في ظروف وأسباب هذا الحادث.