أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأربعاء، عن فتح موقعها الإلكتروني لتمكين أكثر من 100 ألف مكتتب في برنامجها السكني من سحب أوامر دفع الشطر الثاني من سكناتهم.

وقالت الوكالة في بيان لها، نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بإمكان مكتتبيها الذين تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم في 28 نوفمبر الفارط سحب أمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني ابتداء من الساعة 17 مساءا نهار اليوم.

وأشارت الوكالة أن هذه العملية تخص أكثر من 100 ألف مكتتب موزعين عبر 33 ولاية في التراب الوطني.