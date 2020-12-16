أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، اليوم الأربعاء، بدا عملية سحب الأوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني.

و جاء في بيان للوكالة : "تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، انه بإمكان مكتتبيها الكرام الذين تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم في 28 نوفمبر الفارط سحب امر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني إبتداءا من الساعة 17 مساءا لنهار اليوم " .

و أضافت : " وتجدر الاشارة أن هذه العملية تخص اكثر من 100 الف مكتتب موزعين عبر 33 ولاية في التراب الوطني"