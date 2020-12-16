أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء الأربعاء، أن سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية، صباح اليوم، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين، وهم طاقم الطائرة.

وأضاف نفس البيان أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنڨريحة السعيد تقدم باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وكان بيان سابق للوزارة قد أكد استشهاد ملازم أول بوزايدة نور الدين، فيما البحث كان لا يزال جاريا عن زميليه وهما قائد الطائرة ومرافقه.