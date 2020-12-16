أعلنت الوزارة الأولى تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما، إبتداء من يوم غد الخميس.

وحسب بيان للوزارة الأولى، اليوم الأربعاء، فإن تمديد الحجر يسري على 34 ولاية هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وعين تموشنت.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات 14 الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان.

وأكدت الوزارة الأولى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وشدد نفس البيان على أنه رغم الاتجاه التنازلي لحالات العدوى الذي سجّل خلال الأيام القليلة الـماضية، إلا أن الحكومة تجدّد دعواتها للـمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي.