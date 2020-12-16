سجلت 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 حالة وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 393 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93507 من بينها 442 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 61700 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوافيات 2631، فيما يوجد حاليا 44 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10حالات فما فوق.