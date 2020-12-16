قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلتي الضابطين الوافي محمد الأمين، وخروسة نورالدين اللذين استشهدا خلال تحطم المروحية العسكرية ببوهارون، صباح اليوم الأربعاء.

وكتب الرئيس تبون على حسابه في التويتر "بلغني بمزيد من الحزن والأسى خبر استشهاد الضابطين المفقودين، الوافي محمد الأمين، و خروسة نور الدين، إثر تحطم مروحية القوات البحرية، إذ أعبر عن مواساتي ووقوفي في هذه الفاجعة إلى جانب أسر الشهداء، و كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".